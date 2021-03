Výzvy se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť si zasoutěžit a zároveň si zacvičit. Zájemci mohou své výkony nahrát na video a pokusit se umístit na stupních vítězů. Výhercům bude udělena unikátní medaile se jménem, umístěním a počtem skoků. Více informací o pravidlech na stránkách DDM.

I v Bubovicích jsou dětská hřiště pod zámkem

Na základě vládních doporučení, která mají zamezit šíření infekce koronaviru, v obci Bubovice uzavřeli dětská hřiště. Zákaz bude trvat do neděle 21. března, tedy po celou dobu tvrdého lockdownu. Lidé by je tak neměli využívat. Co se týče multifunkčního hřiště v obci, to zůstává i nadále otevřené. Nicméně je důležité vědět, že je možné jej využívat jen za předpokladu, že na něm sportují pouze členové jedné domácnosti. Více informací lze najít na stránkách obce.

Lékárna ve Zdicích je opět v provozu

Od pondělí 8. března byl obnoven provoz lékárny u zdravotního střediska ve Zdicích. Otevírací doba je v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od půl osmé ráno do tří hodin odpoledne. V úterý je otevřeno od půl osmé do šesti večer. V sobotu pak od osmi do dvanácti hodin. V neděli zůstane zavřeno. Lékárna má nové vybavení a nabízí i rozvoz v případě, že si klienti nemohou z důvodu karantény či nemoci léky vyzvednout sami. Více informací na telefonním čísle 777 471 507.

Vycházky za sovím houkáním

Až do konce dubna je ideální čas, kdy si lze udělat podvečerní či večerní procházku v lese a poslechnout si houkání sov. Obec Chaloupky pověsila na svůj web podrobný návod, jak lze s opeřencem „komunikovat“. Zájemci si mohou do svého telefonu stáhnout nahrávky jednotlivých druhů sov, které jde použít jako lákadlo. „Pokud jste se trefili do správného revíru, sova zareaguje na hlas ‚vetřelce’. Přiletí se i podívat, když budete mít štěstí,“ píše se na stránkách, kde lze najít i podrobné informace o jednotlivých druzích, které se v regionu vyskytují.