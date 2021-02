Kulturní a okrašlovací spolek Osov na svých webových stránkách spustil aktivitu, jež má popisem přiblížit vybraná místa v obcích, ke kterým se pojí nějaká historie či příběh. Lidé mají poté toto místo uhádnout a své tipy poslat na emailovou adresu kos.osov@seznam.cz.

Z masopustního průvodu v Osovci a Osově. | Foto: DENÍK/Radka Kočová

„Není to soutěž a vlastně to není ani hra, je to zábava, poučení a hlavně radost, dozvědět se něco nového, najít něco zajímavého, objevit něco nepoznaného,“ láká na tuto aktivitu spolek. Více informací ZDE.