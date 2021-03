„V sobotu 6. března v ranních hodinách chceme zprovoznit druhou kolej na trati 171 bez omezení,“ potvrdila Správa železnic na svém twitterovém účtu. K porušení základu sloupu došlo při autonehodě, kdy řidička v osobním voze vyjela v Černošicích ze silnice a narazila do sloupu trakčního vedení.

Najel do výmolu, odnesla to guma

V neděli 28. února v půl šesté večer řešili berounští dopravní policisté kuriózní nehodu, která se stala ve Zdicích. Padesátiletý řidič osobního vozu Škoda Octavia jel od Bavoryně směrem do centra města a předním kolem najel na rovném úseku komunikace do deset centilitrů hlubokého výmolu. Odnesla to pneumatika, kterou se řidiči povedlo následkem nárazu na hranu výtluku prorazit. Škoda byla vyčíslena na 3000 korun. Muž měl negativní dechovou zkoušku.