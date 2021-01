Město Králův Dvůr upozorňuje příjemce a žadatele o králodvorské sportovní, kulturní a sociální granty, že je termín pro podání vyúčtování finančního příspěvku za minulý rok posunutý, a vyúčtování lze podat nejpozději do středy 27. ledna. Důvodem je pokračujících pandemie.

Radnice Králův Dvůr | Foto: archiv deníku

Žádost o poskytnutí dotace pro letošní rok musí být doručena do podatelny MěÚ nejpozději do středy 3. února do 11:00 hodin. Žádost leze podat buď osobně nebo doporučeně poštou. Podrobnosti, jak obálku označit, jsou na webových stránkách města.