Zastupitelstvo obce Chyňava schválilo přípravu nového územního plánu. V prosincovém čísle Chyňavského zpravodaje občané najdou vložený list s anketním dotazníkem, který mohou využitý k návrhům či podnětům na změny.

Chyňava, letecký snímek. | Foto: archiv obce Chyňava

Vyplněný dotazník lze vhodit do poštovní schránky Obce Chyňava, nebo do obecních schránek: na Lhotce na hasičské zbrojnici, v Malých Přílepech na Fořtovně a nově v Libečově a na Podkozí do schránek umístěných na skleněných informačních vitrínách.