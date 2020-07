Kolony a houstnoucí provoz jsou na denním pořádku zejména v době dopravní špičky na dálnici D5. Důvodem jsou nejen stavební práce na některých částech dálnice, ale také zvýšený počet automobilů související s prázdninami. Kolony se tvoří především na výjezdu z hlavního města Prahy a poté v úseku u Berouna a Králova Dvora. Na dálnici D5 je mezi 12. a 13. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov zúžen provoz na dva jízdní pruhy z důvodu opravy mostu. S omezením tu počítejte až do soboty 1. srpna. Mezi 28,5 a 28,2 kilometrem u města Zdice ve směru na Prahu byl navíc v úterý 14. července uzavřen jízdní pruh pro pomalá vozidla. Silničáři tu pracovali na opravě plotu, závor. Pruh byl znovu otevřen po 17. hodině.

Integrace veřejné dopravy se opozdí

Epidemie koronaviru zasáhla do všech oblastí našich životů, ale také i do rozpracovaných projektů. Týká se to také integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji. V současné době zbývá do integrace zapojit ještě některé oblasti Středočeského kraje – západní Rakovnicko, Dobrovicko, Voticko, Královéměstecko, Beorunsko, Hořovicko, Kutnohorsko, Posázaví, Rožmitálsko, část Kolínska Mladoboleslavska a Vlašimska. Integrace by měla být dokončena podle mluvčí kraje Heleny Frintové v příštím roce. Například původně se Berounsko mělo začlenit v červnu. Teď je nejbližší termín v září, ale ani ten není stoprocentně jistý.

Zloděj odnesl z novostavby stavební nářadí

Škoda čítající 105 tisíc korun. Taková je bilance neznámého pachatele, který se vloupal v noci na pondělí 13. července do novostavby v obci Hýskov. „Neznámý pachatel vnikl na neoplocený pozemek novostavby, u které vypáčil okno, přičemž poškodil jeho kování,“ popsala postup zloděje policistka Michaela Nováková. Následně lapka z domu odnesl stavební nářadí v hodnotě 95 tisíc korun, na okně vznikla škoda 10 tisíc korun. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.