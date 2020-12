SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Každý sedmý řidič vjíždí do Litně moc rychle

Po silnici 11524, která je hlavní komunikací do obce Liteň, vjíždí každé sedmé auto do obce rychlostí 70 km/h a vyšší. Při celoročním provozu to statisticky znamená, že každých deset minut projede směrem k liteňské restauraci Ve stínu lípy jedno auto výrazně vyšší než povolenou rychlostí.

Liteň - ilustrační foto | Foto: www.berounskyregion.cz

Měření probíhá od roku 2018, kdy byl na této komunikaci bez chodníku radar naistalován. Radar je navíc umístěn poměrně daleko za cedulí obce. Vánoční běh na podporu dětského domova Beroun se koná popáté Pátý ročník charitativní akce Vánoční běh na podporu dětského domova v Berouně se koná až do 16. prosince. Start a cíl je v areálu bývalých kasáren, pokud účastníci zvolí oficiální trasu. Mohou ale běžet i po trase vlastní. Finanční dary lze posílat na transparentní účet. Vybrané startovné bude poté věnováno DD Beroun. „Více informací dávám do facebookové skupiny Chyňavský duatlon, který využívám jako hlavní komunikační kanál," vysvětluje organizátor akce Zdeněk Steiner. Loni se podařilo vybrat přes osm tisíc korun. Vánoční stezka obcí Suchomasty končí sladkou odměnou Místo tradičního setkání u rozsvěcení vánočního stromu připravil obecní úřad jako náhradní program naučnou vánoční procházku obcí. Za projití stezky je pro každé dítě připravena sladká odměna. „Vydejte se na vánoční stezku pro malé i velké a připomeňte si naše nejrozšířenější vánoční tradice a zvyky," stojí na obecní pozvánce. Na čtrnácti cedulích si účastníci připomenou nejznámější české vánoční zvyky a tradice a dozvědí se několik zajímavostí o jejich vzniku a původu. Podrobná pravidla akce jsou k dispozici na stránkách obce.