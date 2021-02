Zvířata jsou poté nucena úkryt opustit a přeběhnout do jiného, což je velmi vyčerpává.

Pošta ve Vysokém Újezdu mění otevírací dobu kvůli dovolené

Z důvodu čerpání naplánované dovolené byla pro příští týden upravena otevírací doba pobočky České pošty ve Vysokém Újezdu. V pondělí a ve středu půjde navštívit poštu pouze od 10 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin, kdy ve středu zůstane otevřeno až do 18 hodin. V úterý bude otevřeno pouze od 8 do 12 hodin. Ve čtvrtek bude ráno otevřeno pouze od 8 do 9 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. V pátek pak budou moci lidé poštu navštívit pouze od 7 do 13 hodin. V sobotu a v neděli bude zavřeno.