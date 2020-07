SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Město plánuje opravu mostu u osady V Kozle

Město Beroun podalo v minulých dnech žádost o stavební povolení na opravu mostu u osady V Kozle směrem na Hostim. Most nad Loděnickým potokem je již řadu let ve špatném technickém stavu. V současné době je tak kvůli zmiňovanému technickému stavu vjezd na tento most zakázán.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv redakce