Další bezplatná nabídka od města míří na pomoc osamělým či nemocným lidem. Pomůže jim s dovozem nákupu či s vyzvednutím léků, stačí jen kontaktovat ředitelku DPS Marii Hoškovou na telefonu 775 595 205.

Ve Vráži opět vydávají dezinfekci

Ve Vráž začali 29. října oěpt s výdejem dezinfekce. V objektu obecní knihovny v čísle popisném 344 bude k dispozici pro občany s trvalým pobytem v obci, a to každý čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin až do odvolání. Dezinfekce bude vydávána do vlastních přinesených nádob.

Oprava železničního přejezdu v Králově Dvoře a Neumětelích

Až do 9. listopadu potrvá opravu železničního přejezdu v v ulici Tovární v Králově Dvoře, řidiči proto musí počítat s úplnou uzavírkou a objízdnou trasou tohoto místa.

Rekonstrukce dalšího železničního přejezdu začala ve čtvrtek v Neumětelích. Do 2. listopadu bude proto uzavřená silnice II/114, objížďka povede přes Neumětely, vozidla nad 3,5 tuny pojedou přes Lochovice, Rejkovice a Jince a Běštín do Hostomic. Autobusové linky budou využívat objízdnou trasu přes obec Neumětely. Další termíny uzavírek kvůli opravovaným přejezdům budou od 12. do 16. listopadu a od 19. do 13. listopadu, a to vždy od osmi do 20 hodin.