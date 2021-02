Poplatky lze platit bez nutné registrace. Stačí vstoupit na stránky portálu, vybrat obec Karlštejn a poté jen zvolit druh poplatku. Služba je bezplatná.

Za krádež alkoholu v obchodě může dostat až osm let

Až osm let za mřížemi hrozí pětatřicetiletému muži z Prahy, který v pondělí 1. února v odpoledních hodinách v supermarketu na berounské Plzeňské ulici z volně přístupných regálů odcizil dvacet lahví alkoholu, zásuvkovou lištu, laminovací sadu, digitální teploměr, bezbarvý a barevný lak a dva pizza rohlíky. Zboží si naložil do nákupního košíku a bez zaplacení pronesl nouzovým vchodem, přičemž byl zadržen pracovníkem ostrahy. Ukradené zboží bylo v hodnotě téměř pět a půl tisíce korun. Den na to byl muž obviněn ze zločinu krádeže a přezval usnesení o zahájení trestního stíhání. Jelikož skutek spáchal v době vyhlášení nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Ve Vráži mají nový sběrný box na textil

V ulici Kostelní byl vedle kontejnerů na tříděný odpad nové umístěn sběrný box na textil od společnosti HelpTex, která je charitativně-ekologickým spolkem na sběr obuvi a textilu. Darovat lze suché a čisté kabáty, bundy, kalhoty, trička, čepice, jakoukoliv obuv v páru, ložní prádlo, ručníky, utěrky, tašky, batohy, kabelky, hračky, aj. Výtěžek z prodeje použitého oblečení a věcí pomáhá potřebným dětem navštěvovat zájmové kroužky, nakoupit školní pomůcky či je poslat na školní výlet. Box je vybaven senzorem, nemělo by tedy dojít k přeplnění.