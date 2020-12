V Berouně autobusy vyjíždějí ze zastávek před staniční budovou a „U černého koně“, dále pak pokračují na zastávku "Beroun, PAI“, na Závodí přes "Hýskov, Prefa" a končí v Nižboru před staniční budovu. Autobusy se vrací po stejné trase.

K návrhu nového územního plánu mohu občané přispět vlastními názory

Zastupitelstvo obce Chyňava schválilo přípravu nového územního plánu. V prosincovém čísle Chyňavského zpravodaje občané najdou vložený list s anketním dotazníkem, který mohou využitý k návrhům či podnětům na změny. Vyplněný dotazník lze vhodit do poštovní schránky Obce Chyňava, nebo do obecních schránek: na Lhotce na hasičské zbrojnici, v Malých Přílepech na Fořtovně a nově v Libečově a na Podkozí do schránek umístěných na skleněných informačních vitrínách.

Závada na tiskárně lístků vyřadila novou cyklověž dočasně z provozu

Od pátku 4. prosince byl na cyklověži spuštěn provoz, který byl nicméně krátce nato přerušen, protože se zjistila závada na tiskárně lístků, jež jsou vydávaný jako doklad při uložení kola do věže. Servisní firma v současnosti závadu řeší a věž by měla být cyklistům k dispozici od středy 9. prosince. Cyklisté si budou moci bezpečně uschovat svá kola za poplatek pěti korun na den. U věže bylo nově naistalováno manuální zařízení na huštění kol.