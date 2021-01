Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi vedle silnice třetí třídy číslo 11710 v Bavoryni směru na Stašov bylo rozhodnuto, že se od pondělí 25. ledna tato komunikace uzavírá. Uzavírka je naplánovaná na deset měsíců a měla by platit do 31. října.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Nestabilní opěrná zeď se nachází asi sedmdesát metrů od cedule obce ve směru do Bavoryně. Je doporučeno se tomuto místu vyhnout a při cestě do Stašova použít silnici číslo 118, na kterou se napojuje silnice číslo 1174 vedoucí do Stašova.