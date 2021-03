„Ministr vnitra nám vyhověl a 4. března udělil občanům s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a na Rovinách výjimku ze zákazu cest mimo okres. Výjimka se vztahuje na cesty za nákupy zboží a služeb. Pro cestu za nákupem do Letů, Řevnic či Dobřichovic tak naši občané nebudou potřebovat písemné potvrzení,“ stojí na webových stránkách obce.

Dobrovolní hasiči potřebují nové auto

Obec Chrustenice zahájila poptávkové řízení na nákup hasičské cisternové stříkačky (CAS) pro Sbor dobrovolných hasičů Chrustenice. Mimo jiné by vůz měl mít například požární výbavu, která splňuje vyhlášku 35/ 2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky číslo 53/2010 Sb., nádrž na vodu s minimálním objemem 3000 litrů či aspoň pět metrů vysoký osvětlovací stožár. Další specifikace jsou na webu obce. Nákupem by se chtěli vejít do dvou milionů korun.