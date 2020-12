Knihovna ve Zdicích se vrací k výdejnímu okénku

Na základě o přijetí krizového opatření se od pondělí Městská knihovna ve Zdicích vrací k omezenému provozu. Tímto opatřením se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení se bude provádět pouze přes výdejní okénko či bezkontaktně. Knihovna zároveň bude od 21. prosince do 31. prosince zavřená. Všechny výpůjčky se automaticky prodlužují do 20. ledna příštího roku.

Betlémské světlo dorazí do Hořovic

Plamínek, který do obce doputuje ve středu 23. prosince, bude pro zájemce k dispozic venku na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. Lidé si jej budou moci přebrat v čase od třetí do čtvrté hodiny odpoledne. Skauti a Muzeum Hořovicka srdečně zvou všechny zájemce. Vzhledem k pandemické situaci radnice prosí všechny o dodržování hygienických opatření.

Petičníci nechtějí výstavbu bydlení v lokalitě Na Ptáku

Na serveru Petice.com začala petiční akce proti navrhované studii o výstavbě bydlení v lokalitě Na Ptáku v Berouně. „Přestože jsme si vědomi, že jde pouze o prvotní studii s cílem posoudit podmínky v dané lokalitě, přijde nám již samotné zahájení diskusí o záměru jako nebezpečné. Preferujeme danou lokalitu ponechat ve stávajícím stavu tak, jak je v současném územním plánu, tedy bez mostu přes Berounku a bez zastavěné plochy,“ píše autor petice Adam Voldán.

Divoké prase se střetlo s osobním vozem

Dopravní policisté vyjížděli v pondělí 21. prosince k dopravní nehodě, při které se střetlo divoké prase s osobním vozidlem. Krátce po třetí hodině ranní do projíždějícího osobního vozu značky Škoda Karoq na trase od obce Vysoký Újezd ve směru jízdy do Mezouně vyběhlo z pole divoké prase, které narazilo do levého boku vozidla. Po nárazu zvíře z místa uteklo. Vzniklá škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.