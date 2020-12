Úplné znění programu králodvorského zastupitelstva je zveřejněno na stránkách města.

V Berouně zahájí druhou etapu opravy podchodu na Závodí

Od pondělí 7. prosince od pátku 11. prosince bude podchod na Závodí v Berouně uzavřen. Důvodem je jeho oprava, kterou po dokončení veřejného osvětlení provádí Správa železnic. Stavební práce by měly pokračovat i v příštím roce opravou vstupních částí včetně zábradlí. Uvažuje se, že se na dekoraci stěn podchodu použijí vhodné barevné graffiti.

V Hořovicích je prodloužena výstava artefaktů výtvarníka Jiřího Vydry

Do neděle 20. prosince se v Galerii Starý zámek v Hořovicích prodlužuje výstava kreseb, soch a obrazů Jiřího Vydry, malíře sochaře a básníka ze Zdic. Expozice s názvem S hudbou v srdci bude přístupná vždy v pátek, sobotu a neděli vždy od 10 do 18 hodin. Výtvarník například už několik let jezdí pravidelně na dětskou onkologii v Motole, kde maluje s dětmi velká plátna. Tři z nich věnoval domovům seniorů v Berouně, Zdicích a Hořovicích.

Knihovna Ivana Slavíka se vrací do běžného provozu

Městská knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích zahájila ve čtvrtek 3. prosince běžný provoz a otevřeno bude v obvyklém čase, a to od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin. V prostorách knihovny se bude hlídat dodržování pravidla jednoho zákazníka na patnáct metrů čtverečních plochy. Čtenáři jsou vyznáni, aby se v rámci bezpečnosti snažili dodržovat všechna pravidla 3R. Knihovna u vstupu zajistí dezinfekční prostředky a zvýšenou frekvenci hygieny rukou pracovnic při kontaktu s knihami.