O pomoc lze požádat v kancelářích odboru ve třetím patře budovy. Předem je nutné si domluvit schůzku na telefonním čísle 311 545 341.

Navýší se kapacita školní družiny

Rada městyse Jince odsouhlasila navýšení kapacity školní družiny, která je součástí místní mateřské a základní školy. Z původních sedmdesáti pěti žáků byl počet navýšen na sto dvacet. Nová kapacita nabývá účinnosti od 1. září, tedy od začátku nového školního roku. Pracující rodiče tak mohou být klidní, protože se sníží pravděpodobnost, že od nového školního roku na jejich děti již nezbude místo, když je budou chtít do družiny umístit.

Lapka se vloupal do nákladního automobilu

Minulý týden došlo v Hýskově ke vloupání do kabiny nákladního vozidla značky Iveco. Neznámý pachatel nejprve vnikl po překonání oplocení do areálu dopravní společnosti a ze zaparkovaného vozu za užití násilí odcizil autorádio v hodnotě tisíc pět set korun. Poškozením zámku na dveřích navíc způsobil škodu osm a půl tisíce. Pachateli hrozí dva až osm let za mřížemi, protože byl čin spáchán v době vládou vyhlášeném nouzovém stavu

Policie vyzvala k identifikaci osob na videu

V areálu expedičního depa v Mořině došlo k poškození jednoho z betonových sil, kdy vandalové posprejovali stěnu nápisem v zelené, bílé a fialové barvě. Způsobili škodu asi za dvacet tisíc korun. Případ je vyšetřován jako přečin poškození cizí věci. Viníkům hrozí až jeden rok za mřížemi. Policie na svých stránkách zveřejnila záběry dvou lidí, kteří se v prostorách depa pohybovali. Může jít o pachatele, ale i důležité svědky. Policie prosí veřejnost o pomoc k jejich identifikaci.

