Lidé bez přístřeší bývají často informováni, že mohou využít azylových domů nebo takzvané „teplé židle“ v Charitě Beroun. Kontroly pomohly už dvěma lidem s omrzlinami. Jeden musel být ošetřen v nemocnici, o druhého se postarali strážníci. Policie žádá občany, aby informovali městskou policii, kde se lidé bez domova zdržují. Mohou jim tak zachránit život.

Hořovická 1. základní škola zřizuje přípravnou třídu

Pro následující školní rok zřizuje 1. základní škola Hořovice přípravnou třídu. Očekává se, že pomůže především dětem, u kterých zařazení do vyučování vyrovná jejich vývoj. Třída je například vhodná pro děti s odkladem školní docházky, se sníženou koncentrací pozornosti, vadami řeči či grafomotorickými obtížemi. Přípravka pomůže dětem v malém kolektivu také přiblížit běžný život ve škole. Výuka je zdarma a rodiče hradí pouze stravné v jídelně a poplatek za družinu. Zařazení dítěte do přípravky nemá vliv na budoucí výběr základní školy. Více informací je na stránkách školy.

Soutěžte o nejlepšího sněhuláka

Spolkové a informační centrum Hýskov na svých Facebookových stránkách vyhlásilo fotosoutěž o nejlepšího sněhuláka. „Milé děti a dospělí, vzhledem k bohaté sněhové nadílce vyhlašujeme zimní výzvu o nejoriginálnější fotku sněhuláka nebo cokoliv vyrobeného ze sněhu,“ píše se ve výzvě. Snímky výtvorů se stručným popisem, kdo stavěl a co je na obrázku, lze posílat až do 28. února na email infocentrumhyskov@seznam.cz.

Městská knihovna otevřela okénko

Městská knihovna Beroun informuje na svých internetových stránkách, že jsou od pondělí 15. února opět otevřena výdejová okénka na obou pobočkách knihovny. Klienti si výdej musí předem rezervovat buďto přes online katalog na stránkách knihovny, po telefonu, nebo přes email. Otevírací doba v hlavní budově byla omezena na pondělí a středu od 8 do 18 hodin. Pobočka na sídlišti má otevřeno také pouze dva dny, a to v pondělí a čtvrtek od 8 do 11 hodin a poté od 12 do 18 hodin.