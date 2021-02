Například Beroun a Králův Dvůr jsou navíc rozděleny na jednotlivé městské části. Portál poskytuje informace o pH vody, obsahu minerálů, tvrdosti či obsahu dusičnanů ve vodě. Na webu je možné si otevřít i vysvětlivky k jednotlivým položkám.

Od začátku roku se berounské radniční hodiny natahují samy

Až do konce minulého roku se musely hodiny v půdních prostorách berounské radnice každý den natahovat ručně. Stejně tak hodiny na Plzeňské bráně. Město kvůli automatizaci oslovilo Petra Skálu, restaurátora věžních hodin s licencí od Ministerstva kultury, soudního znalce v oboru věžních hodin a v neposlední řadě správce Staroměstského orloje. Předtím, než byl téměř sto let starý hodinový mechanismus, připojen na automatické natahování, byl odborně demontován a převezen na kompletní vyčištění. Stejným vylepšením prošly i hodiny na Plzeňské bráně, které jsou z konce 19. století. Podle Skály je tento mechanismus navíc složitější, protože odbíjí i čtvrt hodiny. Oba mechanismy jsou od firmy Heinz, která působí dodnes. Pro oboje hodiny byl vyroben automatizovaný systém, který je nejen natahuje, ale i synchronizuje s přesným časem.

Hlásná Třebaň dostane nový výdejní box Zásilkovny

Obec Hlásná Třebaň bude mít nový výdejní box společnosti Zásilkovna. Zastupitelé odsouhlasili záměr umístit ho u budovy obecního úřadu a měl by být nainstalován během následujících tří měsíců. Občané obce si tak budou moct nechat zasílat balíčky z internetových obchodů do této výdejní skříně, jejíž hlavní výhodou je dostupnost 24 hodin denně. Doručení do výdejních boxů bývá také levnější než dodávka až do domu. O spuštění služby bude obec včas informovat.

Vloupal se do auta a vzal techničák

V pátek 5. února se neznámý pachatel vloupal do osobního vozidla Škoda Felicie, které bylo zaparkováno v berounské ulici Švýcarská. Lapka důkladně prohledal interiér a jeho zájem vzbudily doklady od vozu, které odcizil. Majiteli vznikla škoda v celkové výši osm set korun. Přičemž šest set korun byla škoda způsobena poškozením vozidla. I když nebyla škoda nikterak vysoká, policie přesto vyzývá motoristy, aby nedávali zlodějům sebemenší příležitost k takovým vloupáním.