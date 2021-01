Policisté nyní po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci. Policie vyzývá občany, kteří v tomto čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž autobusové zastávky, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Žebrák slaví výročí ukončení poprav v obci

V úterý 26. ledna uplyne 273 let od chvíle, kdy byla v obci Žebrák vykonána poslední poprava. Do té doby byly exekuce za těžké zločiny prováděny na místní louce s ikonickým názvem Na Stínadle. Soudní a hrdelní pravomoc, kterou vykonávala královská města, byla zrušena po příchodu vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Samotný akt popravy byl veřejný, protože se konal nejenom za účelem potrestání viníka, ale důležitý byl také jeho odstrašující aspekt, kterým měl působit na co nejširší okruh obyvatelstva.

Střet s autem srna nepřežila

Ve čtvrtek 21. ledna se v odpoledních hodinách stala dopravní nehoda u Nižbora na silnici číslo 2011. Řidič automobilu značky Peugeot se střetl s přebíhající srnou, když jel od Nižboru do osady Poteplí. Zvíře tvrdý náraz nepřežilo. Přivolaní policisté provedli u sedmadvacetiletého řidiče dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativní. Vzniklá škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na šestnáct tisíc korun.

Bude se probírat změna územního plánu

Radnice obce Zdice zve občany na veřejné zasedání k projednání změny č. 2 Územního plánu obce. Projednání se bude konat 23. února od 17 hodin. Všichni občané jsou vítáni. Obec zároveň žádá o dodržování opatření proti šíření koronaviru. Na místě bude k dispozici dezinfekce, zajištěno větrání prostoru a rozestupy mezi účastníky. O osobní účasti rozhodnou aktuální protipandemická opatření. Účastnit se bude možné i online. Více informací lze najít na stránkách obce.