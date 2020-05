Lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu v nemocnici odmítl. Policisté poté řidiče eskortovali k umístění do policejní cely,“ dodala policistka Jana Šteinerová.

Jak má otevřeno berounská radnice?

Všechna pracoviště městského úřadu budou otevřena v pondělí 18. května a ve středu 20. května od 8 do 16 hodin. Oddělení občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidence vozidel v budově Policie v Tyršově ulici bude vyřizovat žádosti občanů také v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin. Parkovací karty se vydávají v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Je potřeba i nadále dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů. U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, proto úřad žádá občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.