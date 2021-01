Pokud byla v roce 2020 vydána žadateli parkovací karta, při vystavení karty nové na letošní rok je nutné tu starou vrátit. Ceny parkovacích karet jsou stejné jako v roce minulém.

Tříkrálová koleda se přesunula do on-line prostředí

Z důvodu vládního opatření je dočasně zrušeno koledování, Tříkrálové průvody a další aktivity. Nařízení platí až do odovlání. Zatím do 10. ledna se tak Tříkrálová koleda přesouvá do online prostředí na adrese https://www.trikralovasbirka.cz/. Přispět pobočce Charita Beroun lze skrze platební bránu, kde do pole stačí zadat berounské PSČ 266 01. V letošním roce Charita ČR rozhodla, že koledovat bude možné až do neděle 24. ledna.