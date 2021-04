„Děkujeme všem, kteří nám přišli tuto neděli pomoci,“ vyjádřila členka spolku Lenka Králová vděčnost dobrovolníkům, kteří došli přidat ruku k dílu. Brigádníci záhony zbavili travnatých drnů, a protože se chtějí vyvarovat použití chemie, musí ještě v následujících dnech ručně vybrat oddenky pýru. „Jde o úporný plevel, a i z malého kousku bělavého kořínku vyroste rostlinka, která se dál šíří. Špatně se ho v záhonu zbavuje, “vysvětluje Králová.

Předseda spolku Václav Kovář dodal, že práce na záhonech budou pokračovat každou neděli až do konce května. První víkend v květnu by měla následovat orba s pomocí koňského spřežení. „Chtěli bychom to udělat pomocí pluhu, do kterého zapřáhneme koně. To vše je potřeba nejdřív vyzkoušet. Postroj, zapřažení, jak na to bude koník reagovat a taky, jak nám to půjde,“ usmívá se Králová.

Tuto neděli se spolek chystá zvelebit prostor kolem veřejného ohniště. „Budeme tam umísťovat lavičky, což zahrne jednoduché zednické práce a kopání. Uvítáme jakoukoliv pomoc. Podrobná pozvánka na akci bude v nejbližší době na Facebooku. Pokud by někdo chtěl pomoct vybírat v neděli pýr, například maminky s dětmi, budeme tu v čase usazování laviček,“ dodala Lenka Králová.