„Jde o takzvané horké komposty – čtyři kopy mající pravidelný tvar krychle. Jedna obsahuje kromě trávy a koňského hnoje i štěpku z listnatých stromů. Použijeme ji na výsadbu keřového plotu. Další tři mají prostřídané vrstvy loňské trávy, která se posekala zde v parku, a koňského trusu, jež jsme přivezli z Třešňovky, kde se nám pásli koně,“ vysvětlila Lenka Králová, která je členkou spolku a zároveň koordinátorem výsadby trvalek.

Práce kolem horkého kompostování vyžaduje stálý dohled, aby nedošlo k jejich „spálení“. „Každý kompost jsem zalili, nebo se o to postarala příroda. Navrch jsme přidali močovinu, která zdárně rozběhne kompostovací proces. První z nich už začal topit. Jde vidět, jak za chladného rána z něj stoupá pára,“ popisuje Králová.

Teplota se u každé kopy musí průběžně sledovat, aby nepřesáhla 70 °C, to by došlo k úhynu užitečných bakterií, které do nich pracovníci nasadili. „Lepší je držet teplotu mezi 50 - 55 °C, jinak by nám mohlo vyhořet všechno, co potřebujeme na záhon. Vždy, když stoupne teplota, budeme komposty přehazovat,“ upřesnila Králová.

Horké komposty by měly být hotové do měsíce. V dubnu se pak plánuje výsadba květin a keřů. Spolek Berounská zeleň v rámci programu Nadace Via získal na revitalizaci tohoto prostoru podpůrný grant v hodnotě sto tisíc korun.