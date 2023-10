Po 55 letech se chtějí sejít spolužáci ze Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Ovšem po dlouhých letech se řada kontaktů ztatila. Jedním z těchto případů je také paní Dana (ročník 1953), která se za svobodna jmenovala Klimešová. Její spolužačka Edita Pejsarová se ji velmi snaží najít, ovšem zatím marně. Pomůžete s hledáním?

Dana Klimešová je druhá zleva. | Foto: se souhlasem Edity Pejsarové

Školní sraz po 55 letech se uskuteční v sobotu 21. října. O paní Daně její spolužáci ví jen to, že se v roce 1963 přestěhovala z Kynšperka nad Ohří buď přímo do Berouna, nebo do Litně na Berounsku.

"Její rodiče byli kantoři, učili snad v Litni. Měli ještě hluchoněmého syna Jaroslava. Dana je ročník 1953," uvedla Edita Pejsarová, která se za svobodna jmenovala Kratochvílová.

"Budeme mít v sobotu 21. října školní sraz a rádi bychom ji tam pozvali," dodala paní Pejsarová, která zkoušela volat i na matriku, ovšem bez výsledku.

Pokud by někdo mohl poradit, kde paní Danu její spolužáci najdou, či bude mít přímo kontakt, napište na mail berounsky.redakce@vlmedia.cz.