Spor o vánoční strom nekončí. Někdo načerno zasadil 'nový' jehličnan

Diskuze kolem pokácení vánočního stromu z Velkého sídliště v Berouně nekončí. Naopak nabírá ještě na vášních. Město označilo diskuzi na sociálních sítích jako takovou, která už přerostla hranice lidské slušnosti. Lidé si stěžují na to, že vedení města pokácelo vzrostlý smrk; to ale argumentuje tím, že strom byl poškozený a celá lokalita má projít regenerací a vysázených stromů má být více, a ještě vhodnějších druhů. Řekl to místostarosta Michal Mišina.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com