/FOTOGALERIE/ Obec Srbsko má svojí knihu. Ve čtvrtek 2. září v hotelu U Berounky společně s představiteli obce autoři pokřtili publikaci o obci a jejím okolí, která nese název Srdce Českého krasu – Obec Srbsko a krajina v jejím okolí.

Křest knihy Srdce Českého krasu - Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. | Foto: Deník/Pavel Paluska

Vznik vůbec první rozsáhlé publikace o Srbsku inspirovala její starší sestra, která je věnována sousednímu Tetínu a která vyšla v září 2017. „Už dlouho jsme se zabývali myšlenkou, že bychom všechny ty historické zajímavosti a fakta o naší obci zaznamenali a soustředili do jedné knihy. Dokonce jsme už měli nějaké pokusy s jinými autory, to se ale nikdy neujalo, až do momentu, kdy jsem byla na křtu knihy Tetín svaté Ludmily – Místo, dějiny a spiritualita. Tam jsem se seznámila s Martinem Majerem, poznamenala jsem, že bychom si také zasloužili takovou krásnou knihu, protože toho máme opravdu hodně co nabídnout,“ podotkla starostka Srbska Svatava Biskupová.