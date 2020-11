V Králově Dvoře se sportu daří. Jak město sport podporuje a jak vnímá výsledky sportovců?

Podpora sportu patří k našim prioritám. S velkou nadsázkou se dá říci: „Kdo sportuje, ten nezlobí“. Ale vážně, podporování sportu pro děti se samozřejmě vrací, a to jak na jejich zdraví, tak i na schopnosti lépe zapadnout do kolektivu. Naše město podporuje sport dětí i dospělých.

Pro sportovce je těžké udržet se v kondici v letošním podivném roce. Jak jste se udržoval vy?

Dokud se mohlo chodit na sportoviště, tak jsem pravidelně hrál tenis na kurtech v Králově Dvoře. Ty byly vybudovány z dotace a v průběhu několika let při nich i vznikl pod záštitou Sokola Králův Dvůr silný dětský oddíl tenisu. Jinak osobně si nejraději udržuji fyzickou kondici na své zahradě, bohužel volného času je velmi málo.

Jaké město spravuje sportoviště?

V našem městě máme velkou sportovní halu, několik venkovních sportovišť a tělocvičny v základních školách. Mohu zde i zmínit naše lanové centrum, které se v průběhu zimy rozšíří. K tomu všemu zanedlouho přibydou další dvě nová sportoviště, na která mám už na stole vydaná stavební povolení. Takzvaně víceúčelová sportoviště postavíme v lokalitě městské části Křižatky a Zahořany. Na výstavbu sportoviště v Křižatkách jsme požádali o dotaci. V případě úspěchu začneme s realizací tohoto projektu koncem roku 2021. Když se nám nepodaří dotaci získat, máme v plánu zahájit do konce roku 2021 alespoň jeho první etapu. Se zahájením výstavby zahořanského sportoviště počítáme v roce 2022.

Zvládne se vše, když ekonomika státu bude v důsledku pandemie zřejmě narušena?

V současné době mám velké obavy z toho, v jakém stavu bude ekonomika našeho státu v příštích letech. Jestli města vůbec nějaké peníze dostanou. Jsem přesvědčen, že město Králův Dvůr případnou ekonomickou krizi vydrží dva roky. V současné době máme na účtu města necelých sto milionů korun.

Byl čas v době nouzového stavu na nějaké opravy hřišť?

Provedli jsme rekonstrukci povrchu se starou umělou trávou u fotbalového hřiště.

Asi nejvíc byla vždy vytížená sportovní hala, teď se využívat nemůže. Počítali jste už ztráty a budete usilovat o kompenzaci od vlády?

K dnešnímu dni nemáme ztráty spočítané.

Teď už by se měly rozjet profesionální soutěže. Je to dobře?

Můj osobní názor je, že to je špatné. Proč profesionální hráč, který bere statisíce, může běhat bez roušky a například podnikatelka, která střihá psa, svoji práci vykonávat nemůže? Proč nemůže pracovat kadeřnice, která by mohla v roušce obsloužit jednoho orouškovaného klienta? Proč si já nemohu jít zahrát tenis? Takových podobných příkladů je mnoho, nařízení by měla platit na všechny. Je to jen velké loby silných klubů v čele s panem Hniličkou. To je ale jen můj osobní názor. Názor občana Petra Vychodila.