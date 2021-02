Mají tam čtyři parkovací automaty, což je velmi vysoká hustota na počet obyvatel. Ty do rozpočtu přinesou několik set tisíc korun ročně. Přesto by v obci uvítali více turistů bez aut.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Podle informací z vašeho zpravodaje se chystáte v obci na velké investice. Jak vám to ztíží pandemie finančně?

I bez pandemie by se řádově desetimiliónové částky v běžném rozpočtu obce nenašly. Takže to povede ke snaze o získání dotací. Máme například přislíbenu 90% dotaci na zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci ve všech částech obce. Díky vývoji klimatu, se voda stává strategickou věcí i tady u nás. Například před dvěma lety začaly vysychat studny i v údolí Kačáku, což nikdo předtím nepamatoval. Naštěstí kolem sebe vidíme také iniciativy, které se s tím snaží něco dělat. Je to hodně o občanské angažovanosti a o ekologické výchově, ke které se svými programy a aktivitami snaží přispět například i Svatojánská kolej.

Co nový vládní daňový balíček, který snížil příjmy všem obcím v republice. Jak velký to má dopad na váš rozpočet?

Přímo nás to myslím tolik neovlivní. Ale neurčitě to bude mít vliv na příjmy a celkové chování státu, tedy i štědrost různých dotací. To by mohlo eventuelně ovlivnit i nás, i když samozřejmě je dost dotací navázáno na Evropskou unii. Není to přímo o tom, že by naše obec strádala, ale myslím si, že nás čekají hubenější léta.

Obec je velmi populární pro turisty, jaký byl pro vás uplynulý pandemický rok?

Minulý rok jsme registrovali extrémní návštěvnost, když se například zavřely školy. Lidé si asi hned mysleli, že byly vyhlášené celostátní prázdniny a všichni vyrazili na výlet. Na jaře tady pak chodili lidi v průvodech a my jsme tomu chtěli nějak zabránit. Vždyť jsme se přece měli chovat zdrženlivě. Tak jsme zavřeli všechna parkoviště. Jenže to vlastně nic nevyřešilo – auta popojela o pár set metrů dál a parkovala, kde se dalo.

Co byste udělali jinak?

Teď už vím, že zavření parkovišť byla chyba. Ti lidé přijeli i tak. Byl to takový marný pokus, jak se chovat zodpovědně. Pak jsme to tedy už nechali být. V létě navíc většina lidí neodletěla k moři, takže se jich spousta vydala k nám. Turisty tu vítáme a chceme se s nimi podělit o jedinečné hodnoty tohoto místa, ale určitě bychom preferovali méně aut. Naše prioritní cílová skupina jsou organizované skupiny, které se v obci ideálně ubytují a stráví zde nějaký čas a chtějí se o tomto kraji něco dozvědět. Je to v duchu strategie Destinační agentury Berounsko, jejímž jsme zakládajícím členem.

Co si nejvíc přejete do tohoto roku?

Tak samozřejmě se dostat do nějakého standardního režimu a začít zase trochu normálně žít. Ta situace působí na nás na všechny. Máme tu rodiče s dětmi, kteří řeší školu, komunikace s úřady je taky horší a věci se obecně více vlečou. Doufejme, že ze současné situace vytěžíme aspoň nějaké poučení, že například budeme citlivější ke svému okolí.