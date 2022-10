„Asi se vždy sluší představit, ale myslí si, že to u vás není vůbec potřeba. Potkávali jsme se v průběhu několika let, a to i s novými členy zastupitelstva. Dovolte mi tedy říct a slíbit dvě věci. Budu pracovat tak, jak jsem dosud pracoval. Ale od vás, jak místostarostů, tak i členů zastupitelstva, tu práci také budu vyžadovat,“ řekl k své nominaci Vychodil a požádal navrhovatele, aby hlasování vedl.

Zastupitelé jednohlasně zvedli ruku pro jeho zvolení a Petr Vychodil se tak stal starostou Králova Dvora pro následující čtyři roky. Staronový šéf radnice v komunální politice působí dvacet lat a do vedení města byl ve čtvrtek zvolen již po čtvrté za sebou.

Volba místostarostů

Následovala volba místostarostů, kterými se stali Jan Šilhavý (Nezávislí Králův Dvůr), jenž bude zastávat neuvolněnou funkci. Další dva místostarostové jsou Jitka Egartová (ODS) a Josef Antoniv (Starostové a nezávislí). Všichni byli rovněž zvoleni jednohlasně.

Vychodil už těsně po volbách avizoval, že by chtěl pokračovat v současné koaliční sestavě; v tomto volebním období jde tedy o ODS, Nezávislí Králův Dvůr a Starostové a nezávislí. Podle toho se také postavila rada města, do které byla potřeba zvolit posledního pátého člena, jímž se stal Jiří Oberfalzer (ODS). Po dvanácti letech tak v radě končí Jana Chlupová (ODS), jež ale zůstává zastupitelkou města. Starosta jí za její práci poděkoval a předal jí květiny.

Posledním krokem pak byla volba členů finančního a kontrolního výboru. Vychodil ještě před zahájením ustavujícího zasedání podotkl, že jej přenechají opozici. „Díky vám má ODS většinu v zastupitelstvu i radě, do kontrolního výboru tedy nikoho nominovat nebudeme,“ řekl k věci Vychodil. Předsedkyní se tak stala Lenka Vildová (Nezávislí Králův Dvůr) a členové byli zvoleni Jaroslav Trachta (ANO) a Tomáš Kasseckert, který sice nemá mandát, ale dříve působil jako opoziční zastupitel.

Předsedou finančního výboru se stal Michal Prokůpek (ODS), jenž byl navržen Vychodilem, a členové jsou Lenka Vildová (Nezávislí Králův Dvůr) a Milan Karšňák (ODS).