Původně si Helena Cynková myslela, že se velmi těžké období podaří přečkat. Jenže vládní opatření se prodloužila a podle dostupných informací je pravděpodobné i jejich další pokračování.

To má samozřejmě negativní dopad nejen na firmy, podnikatele či živnostníky, ale v ohrožení jsou také provozovatelé zooparků. Například na Statek u Merlina v Chyňavě na Berounsku, který je v soukromém vlastnictví a jeho provoz je financován z prodeje vstupenek, suvenýrů a další doplňkové činnosti, již tíživá situace doléhá.

„Chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc. Jelikož jsme soukromý zoopark, tak nedostáváme žádné státní dotace a vše si musíme hradit ze svého. Provoz Statku u Merlina je financován z prodeje vstupenek, suvenýrů, darů od adoptivních rodičů, sponzorů a prodeje našich odchovů. Zásoby začínají být na nula korunách a my vás prosíme poprvé od založení Statku u Merlina o pomoc. Budeme velmi vděčni za jakoukoliv Vaši pomoc, materiální či finanční. Číslo účtu kam můžete případný finanční obnos poslat je: 153648019/5500,“ napsala Helena Cynková na facebookovém účtu.

Statek za pomoc v této velmi složité době pak nabízí na oplátku vstupenky, a to jak jednorázové či celoroční a nebo také vouchery na zážitkové programy. Pomoci můžete i dálkovou adopcí zvířátek.

„Všichni co nám v této těžké chvíli pomohou budou napsáni na děkovné tabuli u vchodu do zooparku jako poděkování. Doufáme, že toto složité období brzy bude za námi a my se s vámi ve zdraví setkáme u nás na Statku u Merlina,“ napsala závěrem Cynková.