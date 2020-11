Cyklověž má v Berouně především podpořit cyklistiku jako formu dopravy do zaměstnání, kombinovanou právě s vlaky nebo autobusy.

Ve středních Čechách stojí už čtyři takové cyklověže, všechny od stejného provozovatele. Tento systém automatizované úschovny kol je známý pod názvem Biketower. Cyklisté tam mohou nechávat svá jízdní kola v bezpečí v jakémkoli čase sedm dní v týdnu. Za pět korun na den. Platí se přitom až při vyzvednutí kola.

Projekt, který stál 16,5 milionu korun, byl z devadesáti procent financován z fondů Evropské unie. Berounská radnice odhaduje návratnost městské investice na šest až osm let.

Nynější úschovna kol, která sídlí v budově vlakového nádraží, byla otevřena pouze přes den a stála město ročně téměř 300 tisíc korun. Náklady zahrnovaly pronájem prostor od Správy železnic a mzdu obsluhy.

„Jedině dobře, že tu taková možnost bude. Jezdím často na kole, cyklověž už jsem využil například v Břeclavi nebo Pardubicích. Člověk nemusí řešit bezpečné uložení kola a v klidu si zajde třeba na oběd,“ řekl Deníku jeden z příznivců projektu Jiří Koutecký.

Ozývají se přitom i kritické hlasy. „Proč utrácet tolik peněz za něco, co bude využívat jen několik lidí a jen na určité období, když na nádraží je úschovna kol, která zeje prázdnotou?“ stálo v jednom z komentářů na sociální síti.

Podobné obavy se objevily před uvedením cyklověže do provozu i v Lysé nad Labem. Záhy se ale ukázalo, že byly zbytečné a služba je mezi cyklisty oblíbená.

V Berouně by v budoucnu měla poblíž cyklověže vzniknout i dobíjecí stanice pro elektrokola. „Díky sdíleným elektrokolům se jasně ukázalo, že lidé by na kolech jezdili, ale v tomto kopcovitém terénu mají trochu problém,“ reagoval Mišina na zářijovém zasedání zastupitelů na kritiku opozice a připomněl, že by měla být vybudována infrastruktura především v místech, která jsou napojena na vlaky a autobusy.

Miroslav Elsnic a Radek Kaša