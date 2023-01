Předáním staveniště v polovině ledna byla oficiálně zahájena první etapa výstavby splaškové kanalizace v části městské části Zavadilky směrem od Husovy ulice k železniční trati, kde doposud kanalizace zcela chyběla. „To byl samozřejmě hlavní důvod toho, proč se do toho město pustilo. Jedná se o jednu z mála částí města, kde kanalizace stále chybí,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Stavbu má starosti společnost Sdružení Zavadilka, která v současné době provádí výkopové práce v ulicích Roháče z Dubé, Rokycanova a Jakoubkova. Společně se splaškovou kanalizací se v místě staví také kanalizace na odvod dešťové vody. Veškeré práce by měly být hotové zhruba do května příštího roku. V ulicích vznikne kolem padesátky kanalizačních přípojek pro jednotlivé domy.

Jedním z nich je například rodinný dům na konci ulice Roháče z Dubé, kde se zrovna připravoval výkop na jeho připojení. „Jak dlouho tu kanalizace není, to vám neřeknu, ale žiji tady hromadu let. Jsme samozřejmě moc rádi, že se to konečně staví,“ řekl Deníku obyvatel domu, který si nepřál být jmenovaný.

Náklady na stavbu kanalizace na Zavadilce má město vyhrazeno 48 milionů korun. S financováním by měla ještě pomoct dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 15 milionů korun.

Nová splašková kanalizace na Zavadilce bude napojena na hlavní kanalizační sběrač, takzvanou stoku F. Ta byla postavena v letech 2006 až 2007 v rámci projektu rozšíření kanalizace v Berouně a Králově Dvoře. Tento projekt za více než 400 milionů korun má nyní na starosti dostatečné zkapacitnění kanalizačního systému v Berouně a Králově Dvoře tak, aby bylo možno odvodňovat i další rozvojové oblasti.