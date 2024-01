Berounské nádraží

Oprava berounského nádraží se chýlí ke konci. „Slavnostní otevření opraveného nádraží by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí letošního roku,“ prohlásila tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Investiční akci od začátku provázejí komplikace, které způsobují průtahy.

„Rekonstrukce probíhala v průběhu pandemie koronaviru a zároveň došlo k aktualizaci projektové dokumentace a změnám účelů místností. To vše mělo vliv na harmonogram stavby i finanční náklady,“ uvedla mluvčí. Ještě v listopadu roku 2022 Správa železnic hovořila o tom, že by mělo být hotovo na podzim roku 2023, termín byl ale opět posunut. Nyní se počítá s tím, že by mohli být cestující odbaveni v nové hale do konce března letošního roku. Projekt tak nabral více než rok zpoždění. Náklady byly na začátku odhadnuty na 288 milionů korun, částka ale narostla. „Celkové investiční náklady budou upřesněny po dokončení stavby,“ uzavřela mluvčí Správy železnic.

Zdroj: Radek R. Kaša

