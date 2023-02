Jak sami říkají, za dílem stojí i další. „Návrhu prostoru se ujal Josef, ale například 3D model budoucí zóny zajistila studentka z druhého ročníku Jana Šlosarová. Během víkendu to dali dohromady,“ říká na úvod Bibiána.

Studenti projekt v prosinci nejdříve obhájili při prezentaci na krajském úřadě. Za druhé místo získali věcné ceny v podobě polaroid fotoaparátů, poukázky na virtuální realitu a podpory kraje. Načež nastal kolotoč s cílem nápad přetavit do skutečnosti.

„Do začátku ledna to bylo spíše papírování a další vymýšlení, přišly i hluché fáze, kdy jsme pouze čekali. Nyní už jsme ve stadiu, kdy je potřeba se přiblížit k samotné výstavbě,“ poznamenal Ondřej.

Stěžejní bude dát dohromady kolem 500 tisíc korun. Už během předvánočního prodeje nashromáždili 10,5 tisíce korun. Další peníze dále shánějí a oslovují především lokální firmy a instituce, které mají k Berounu vztah. „Padesát tisíc korun máme třeba přislíbených od Nadace Tipsport a stejnou částku od Králova Dvora, ale psali jsme žádost i na Nadaci ČEZ,“ vyjmenovala Bibiána.

Například jimi oslovená berounská projekční kancelář Spektra PRO jako sponzorský dar vypracovala během dvou týdnů projekt. Díky tomu se studentům už povedlo získat i stavební povolení. „Firma nám pomohla i se stavební dokumentací, všechno jsme si to vykomunikovali sami, a s povolením stavby zase pomohla zástupkyně ředitele paní Hana Fechtnerová. Škola nás velmi podporuje, čehož si velice vážíme,“ říká Ondřej s tím že, s finanční pomocí se hlásí i rodiče ostatních studentů školy. Krajský úřad nicméně žádosti studentů o peněžní podporu nevyhověl.

Čeho si mladí projektanti nejvíce na záměru cení? Jednohlasně říkají, že rozmanitých zkušeností, které díky práci získávají, a samozřejmě též odkazu, jenž v podobě relax zóny ve škole zanechají. Dotáhnout věc do konce je pro ně motivující výzvou, při které musí navíc ještě zvládat studium.

„Je to určitě výborná příprava na život. Nejde vyjmenovat úplně všechno, ale skvělou zkušeností je komunikace nejen u nás v týmu, ale také navenek – telefonáty a emaily s firmami, úřady a dalšími lidmi. Je to o hledání kompromisu, vyjednávání, ale třeba i o tom zkusit trochu nutného přesvědčování,“ zamýšlí se Ondřej.

„Celkově to pro nás jsou obrovské zkušenosti. I když si jako čtvrťáci v mém a Josefově případě zónu moc neužijeme, tak stále myslíme na ty studenty, kteří zde ještě pár let budou nebo teprve přijdou. A kdyby se to nestihlo do konce školního roku, přesto se chceme do školy vracet, abychom to dotáhli do konce,“ dodává Bibiána.