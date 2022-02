Na ni navazuje již budovaná druhá etapa, která směřuje od nového mostu Alexandra Hesse podél řeky Litavky až po králodvorské vlakové nádraží. Ta je spojena i s výstavbou dešťové kanalizace, osvětlení a také opěrné zdi navazující na most. Náklady byly odhadnuty na téměř 38 milionů korun, které uhradí Středočeský kraj. Nicméně vzhledem k současnému vývoji cen ve stavebnictví se počítá s navýšením investic.

„Akce byla zahájena v roce 2021 a dokončení plánujeme ještě v letošním roce. Kvůli druhé etapě muselo město Králův Dvůr vykoupit nejen pozemky, ale i stavby, které musely následně být odstraněny. Toto vše bylo uhrazeno z rozpočtu města,“ sdělil starosta Petr Vychodil.

V Králově Dvoře zahájili druhou etapu výstavby obchvatu města

Třetí etapa, jejíž trasu schválilo králodvorské zastupitelstvo na veřejném zasedání v prosinci loňského roku, bude pokračovat od vlakového nádraží podél objektu společnosti Saint Gobain a toku řeky Litavky až k hranici katastrálního území Králova Dvora s Berounem. Radnice potvrdila, že se v současné době intenzivně pracuje na přípravě všeho potřebného pro zahájení.

Nicméně den, kdy by se v tomto případě mohlo poprvé kopnout do země, závisí na Berounu, který na králodvorský úsek naváže první etapou místního jižního obchvatu. Je to z důvodů čerpání dotací pro obě stavby, které se tak musí spustit současně. Přičemž přípravy na berounský úsek byly dlouho zablokovány a léta se nic nedělo. Poslední změna nastala před rokem, kdy bylo konečně vydáno stavební povolení.

„Když jsem tento projekt před čtyřmi lety přebíral, byl ze všech stran zablokovaný. Podařilo se nám ale najít vhodné řešení, které nyní vyústilo ve stavební povolení,“ uvedl v lednu loňského roku berounský místostarosta Michal Mišina.

Změna územního plánu Králova Dvora dala zelenou nové hale a obchodnímu centru

Dokončením jižního obchvatu se Královu Dvoru podaří vyřešit tíživou dopravní situaci ve městě. Tu má hlavně na svědomí těžká kamionová doprava směřující většinou do výrobních hal za hranicemi města. Co se pak týče obou sousedících měst, nová komunikace má především ulehčit Plzeňské ulici, která je hlavní tepnou měst a v dopravních špičkách bývá své maximální kapacitě. Dalším přínosem bude, že v případě nehody a uzavření dálnice D5, nebude doprava v obou městech kolabovat.