U Okresního soudu v Berouně během výstražné stávky probíhala některá jednání a nebyl přerušen ani provoz podatelny. „Zaměstnanci soudu stávkují, protože jejich mzdy jsou nedůstojně nízké. Soudci je podporují, ale sami ze zákona stávkovat nesmějí. Nicméně jsou si vědomi náročné a odpovědné práce soudní administrativy a v požadavcích i ve způsobu, jakým chtějí svých požadavků zaměstnanci dosáhnout, je podporují,“ vysvětlila předsedkyně soudu Hana Stehlik Vodrážková s tím, že ve středu probíhají v Berouně jen jednání, při nichž je možné použít diktafon a není potřeba přítomnost zapisovatele.

„Veškerá trestní jednání, při nichž je nezbytná práce protokolující úřednice, nařízená na dnešní den, byla odročena. Odročena byla rovněž některá civilní jednání, celkem jich bylo devět. Trestní řízení bez součinnosti justiční administrativy, konkrétně protokoluljících úřednic, nelze provést. Všechny protokolující úřednice Okresního soudu v Berouně se totiž ke stávce připojily,“ dodala předsedkyně soudu. Zaměstnanci soudů usilují o zvýšení platů o patnáct procent, ale jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem minulý pátek nedopadla v jejich prospěch.

Až odejdeme do důchodu, nebude to mít kdo dělat

„Vůbec se nedivím, že nikdo z mladých se do práce zapisovatelky s nástupním platem 18 000 korun čistého nežene. Až odejdeme do důchodu, nebude to mít kdo dělat,“ postěžovala si jedna ze stávkujících zapisovatelek. „Tam, kde jsou zákonné lhůty a soud musí do čtyřiadvaceti hodin rozhodnout o neodkladném úkonu v rámci trestního či opatrovnického řízení, tak tam samozřejmě máme nastavené mechanismy, abychom této zákonné povinnosti i v době stávky dostáli. Nicméně trestní hlavní líčení musela být odročena všechna. V civilním řízení je situace jiná, protože tam je možné použít nahrávací zařízení a diktafon. Tím pádem není osobní přítomnost zapisovatelky nutná,“ doplnila místopředsedkyně soudu Kristina Pavlisová.