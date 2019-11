Stávkovat se chystá část učitelů na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně. „Někteří kolegové stávkovat budou, nicméně provoz školy bude normálně zajištěn,“ řekl ředitel gymnázia Stanislav Lidinský. Stávky se zúčastní 14 učitelů z celkových 40, kteří na gymnáziu působí. Stávkující učitele tak nahradí suplenti, žáci se budou normálně učit.

Stávku podpořit, byť ne přímo zavřením školy, se zvažuje například berounská obchodní akademie. Řekl to ředitel Jaroslav Šturc. „Zavřít školu v plánu nemáme, už jenom vzhledem k tomu, že tu máme 150 dětí na internátu, to by byla provozní komplikace,“ řekl. Uvažuje se tak o písemné podpoře stávky, kterou chce škola upozornit na problémy ve školství, o kterých se podle ředitele již dlouho mluví. „Aby se hrnuli kvalitní vyučující do školství, to se nehrnou,“ vyjmenoval některý z problémů.

Stanovisko stávkujících sice podporují pedagogové na Střední odborné škole a středním odborném učiliště Beroun – Hlinky, dveře školy ale uzavřít nechystají. Jak řekla ředitelka školy Eva Jakubová, svolala pedagogické pracovníky do školní jídelny, kde se tématem zabývali. „Z organizačních důvodů stávkovat nebudeme. Čekají nás maturity, měli jsme ředitelské volno, nechceme maturity ohrozit, máme toho před sebou hodně,“ uvedla.

Stávka by tak znamenala komplikace pro děti i rodiče. Pokud budou studenti zvědaví, co se týká této problematiky, učitelé ze školy se s nimi mohou o tématu pobavit. „Učitelé se vyjádřili tak, že co se týká tarifů, tak vláda něco slibuje a pak to nesplní,“ odpověděla, na dotaz, kvůli jakým důvodům stávku podpoří, byť vyučování nebude přerušeno.

Ve většině škol je situace taková, že o stávce budou ředitelé s personálem ještě jednat. „Od odborářů žádné podněty nemám, zatím nic nevím,“ uvedl Pavel Herold, ředitel 2. základní školy a mateřské školy Beroun. Podobně to vidí Antonín Leopold, který je ředitel Základní školy na Wagnerové náměstí v Berouně. „Předpokládám, že stávka nebude, zatím za mnou nikdo nebyl,“ uvedl.

Konkrétní informace o stávce nemají ani starostové dalších měst na Berounsku. „Ani jeden ředitel mi takovou informaci nedal. Jsem přesvědčený, že oba mají dobré vztahy s radnicí, že kdyby toto plánovali, tak by nám to oznámili,“ uvedl Petr Vychodil, starosta Králova Dvora. Žádnou informaci o stávce nemá ani Jiří Peřina, starosta Hořovic. „Nikdo mi stávku nehlásil, předpokládám, že se nepřipojí,“ dodal.

Stávkovat se nebude na základních školách ani v samotném Berouně. „Mluvili jsme o tom se všemi řediteli a ředitelkou, stávkovat nebudou,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo.

Jak ale oslovení podotýkají, vše se ještě může změnit…