„Mladší z mých synů chodí do 2. základní školy v Berouně, starší do prváku na učiliště. V obou školách se bude v pondělí stávkovat. Jsem naštvaná, protože v práci nedostanu volno. Budou muset zůstat sami doma a budu doufat, že se starší postará o mladšího. Jsem totiž vdova,“ svěřila se Deníku Jiřina Floriánová z Tetína.

Dopolední program ve stylu příměstského tábora berounský dům dětí a mládeže neplánuje, odpoledne se ale kroužky neruší.

Stávka učitelů na Berounsku. Řada škol zavře všechny třídy, družiny i jídelny

„Jsme také školské zařízení a chceme se ke stávce připojit, ale vyřešíme to otevřeným dopisem. Nechceme nechat rodiče dětí v nesnázích, takže odpolední kroužky budou probíhat, nicméně dopolední program žádný neplánujeme,“ potvrdila ředitelka Petra Zavadilová.

Rodiče, kteří si v pondělí vezmou dovolenou, mají dost omezené možnosti, kam s dětmi vyrazit. Aquapark Beroun otevírá až ve 14 hodin. „Přemýšleli jsme, jestli neotevřeme kvůli stávce celý den, ale bohužel to z provozních důvodů nejde. Každé pondělí máme sanitární den,“ vysvětlil provozní aquaparku Michal Kopecký.

Kam o víkendu? Bude se zpívat, tančit i v předstihu vítat adventní čas

Cukrárna Elce Pelce v Berouně, její součástí je i hernička s prolézacím hradem, má v pondělí otevřeno od 9 do 19 hodin. Je to ale varianta spíše pro menší děti.

Se staršími dětmi se lze vypravit na etapovou hru Po stopách tichého génia Josefa Jungmanna. Je potřeba si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci Actionbound a naskenovat QR kód. Start je u Jungmannova rodného domu v Hudlicích, kde jsou čtyři stanoviště, dalších šest pak v Berouně. Celkem zabere vzdělávací hra šest hodin. Po jejím úspěšném zvládnutí si mohou děti dojít pro odměnu do Městského informačního centra v Berouně, které je v pondělí otevřeno do 16. 30 hodin.