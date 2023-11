„S řediteli škol v Berouně jsme v kontaktu ať už napřímo, nebo skrze školský obor prakticky denně, takže i stávku jsme s nimi probírali a zatím nemáme informaci, že by se někde mělo stávkovat. To ale nevylučuje, že se to nemůže ještě v dalších 14 dnech změnit,“ prohlásil místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci).