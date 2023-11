Stávkovat bude také Základní škola v Lochovicích. Nebude se vyučovat, zavřené zůstanou školní družina i školní jídelna.

Kolik stojí kilo vánočního cukroví na Berounsku? Čtyři stovky i tisíc korun

Školy nejvíce trápí snížení PHmax - maximálního stanoveného počtu hodin, které pedagogové odučí za týden. Znamená to snížení počtu vyučovacích hodin, kdy si školy nebudou moci dovolit dělení tříd na předměty, kde je to potřeba, jako je anglický a německý jazyk, čeština a matematika nebo tělesná a výtvarná výchova i pracovní činnosti.

Podle ředitele cerhovické školy Vonáska změny zasáhnou citelně školy, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.

Vyučování větších skupin dětí

„Jako ředitel školy jsem využíval PHmax na maximum. Nyní za týden vyučujeme 372 vyučovacích hodin, podle současného návrhu bude možné odučit a finančně pokrýt jen 339 vyučovacích hodin. To znamená, že naše výuka bude muset probíhat ve větších skupinách než nyní. Jde o jeden a půl úvazku učitele méně,“ vysvětlil s tím, že dojde i ke zrušení či velkému omezení inovativních postupů výuky, které ve škole v minulých letech zavedli. A doplatí na to zejména žáci.

Na webu lochovické školy prosí ředitelka Radka Hlaváčová rodiče o pochopení. „Hrozí snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, což by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců. Plánované kroky by vedly k redukci počtu asistentů ve škole a jejich propouštění,“ uvedla Hlaváčová a připomněla, že pokles úvazků a rušení pracovních míst nepedagogických pracovníků by zkomplikovaly provoz školy včetně dostupnosti školního stravování. Zároveň by podle ní bylo následkem úbytku peněz omezení nákupů učebnic a pomůcek ke vzdělávání.

Dárci věnovali kraji dva domy. Budou v nich vyrůstat děti z domovů jako v rodině

Kvůli stávce zůstanou v pondělí uzavřeny i Základní škola T. G. Masaryka v Komárově nebo Základní škola Jungmannova v Berouně. „Chystané změny mohou mít dopad na výuku jazyků, informatiky a následně i na další změny, které jsme na příští školní rok plánovali pro výuku českého jazyka a matematiky v některých ročnících,“ poznamenal ředitel berounské školy Ivan Souček.

Také Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni se ke stávce připojí, pondělní výuka však bude probíhat v běžném režimu kromě jedné hodiny, kdy si třídní učitelé budou s dětmi povídat o důležitosti vzdělání.

Rozhodnutí zatím nepadlo

Na 2. základní škole v Berouně je téma stávky stále otevřené. „Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy mají možnost vyjádřit se do pátku 24. listopadu. V tuto chvíli nemám jednoznačnou odpověď,“ řekla Deníku ředitelka školy Dagmar Kolářová.

Základní škola v Hýskově se ke stávce nepřipojí, i když její zaměstnanci s některými navrhovanými změnami ve školství nesouhlasí. „Provoz školy bude v pondělí probíhat beze změn,“ potvrdila ředitelky školy Lenka Štětková.

Stávkovat nebude ani Základní škola v Nižboru. Na webových stránkách školy ale zveřejnila ředitelka Ivana Vrbková stanovisko, s čím z navrhovaných změn škola nesouhlasí.