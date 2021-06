/FOTOGALERIE/ Dva úseky oblíbené stezky spojující Beroun s Tetínem a Srbskem budou nejen hezčí, ale především pohodlnější pro cyklisty i chodce.

Vyasfaltovaná část od Tetína k Berounu. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Asfaltového zpevnění se dočkal zhruba tři sta metrů dlouhý úsek vedoucí vedle silnice od Berouna do Tetína. Součástí prací bylo i zklidnění dopravy při vjezdu do obce. „Jde o jakousi bezpečnější vjezdovou bránu, která donutí auta při vjetí do obce zpomalit. Stavba souvisí právě i s úpravami Stezky svaté Ludmily,“ uvedl Vojtěch Hrdlička, předseda pracovní skupiny pro vnější vztahy.