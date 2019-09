Stipendium pomůže rodinám s nízkými příjmy

Rodiny s nízkými příjmy budou moci žádat o stipendium na volnočasové aktivity pro své děti. Zájemci tak mohou podávat žádosti pro období od ledna do prosince roku 2020. Stipendia na volnočasové aktivity pokryjí 90 procent poplatku na dítě za kalendářní rok, případně jeho poměrné části za období od září do prosince, pokud má stipendium pokrýt kratší období. Uvedli to zástupci Berouna.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv/ Deník

Žádost je k dispozici na webu města, kde si ji lidé mohou stáhnout, případně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pokud se ale někdo chystá žádost podat, musí splňovat několik podmínek: musí mít ve výchově dítě, které je žákem třetí až deváté třídy základní školy, případně odpovídajícího ročníku gymnázia, současně musí mít trvalé bydliště na území města Beroun. Dále musí být žadateli přiznána dávka státní sociální podpory. „Přídavek na dítě, kdy dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium; popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná dávka státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi - rodina je nízkopříjmová,“ uvedlo vedení města. V Berouně otevřeli nové centrum pro osoby bez přístřeší Přečíst článek › Posledním předpokladem pro získání stipendia je pak souhlas s finanční spoluúčastí na podporované zájmové aktivitě svého dítěte; tedy ve výši 10 procent úhrady poplatku na dítě organizaci. Čas na podání žádosti ještě je. „Žádosti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 30. listopadu 2019,“ uvedli představitelé města. V Hořovicích začne fungovat právní poradna Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka