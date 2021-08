Lávku Stradonice dostaly k užívání už rok po záplavě a tehdy vyšla na 9 milionů korun. Obec byla vůbec jedna z prvních, kterým se povedlo po velkých povodních přemostění obnovit. „Spolu se Srbskem, které tehdy také o svojí lávku přišlo, jsme ji v jeden den, a snad i první ve Středočeském kraji, otevírali. Tenkrát ji vyrobila ostravská Nová Huť. Od té by ale už nějaký čas uplynul, nátěr se odlupoval a konstrukce korodovala, navíc mostovka z dřevěných prken silně degradovala. Často se musela vyměňovat nebo opravovat,“ uvedla Kateřina Zusková, starostka Nižboru, jehož jsou Stradonice součástí.

S výměnou podlahy lávky musela přijít i nezbytná ošetření postupně rezavějící železné konstrukce. „Protože byly vypsané dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, rozhodli jsme se pustit do kompletní výměny mostovky a v této souvislosti bylo i důležité udělat nezbytné opravy protikorozní ochrany, přičemž nás na to už upozorňovaly i revizní zprávy. Takže byla lávka kompletně zabalena, aby nepadaly nečistoty do Berounky, a celou ji pracovníci pískem očistili až na kov. Na řadu pak přišly tři speciální ochranné nátěry. Ten poslední bude mít šedou barvu,“ vysvětlila starostka.

Lávka je jedinou spojnicí, díky níž se lidé ze Stradonic za pár minut dostávají na autobus na druhé straně řeky. Bylo tedy prakticky nemyslitelné ji během rekonstrukce uzavřít. V opačném případě by museli lidé chodit do asi dvou kilometrů vzdáleného Nižboru nebo do prakticky stejně vzdáleného Hýskova na druhé straně. „Uvažovali jsme, jak to udělat, aby byl zachovaný provoz a lidé mohli dojít na druhou stranu. Takže jsme to zadali do podmínek výběrového řízení,“ konstatovala Zusková.

Provizorní průchod

V těchto dnech se firma chystá na výměnu dřevěných prken mostovky. Dělníci na lávce připravují provizorní průchod z konstrukce lešení, který bude k lávce připevněn po její straně. „Na vstupu na lávku se dočasně odřízne kus zábradlí, aby se lidé mohli pohodlně na provizorní můstek dostat,“ doplnila starostka.

Celková rekonstrukce přemostění vyjde na zhruba čtyři miliony korun, z nichž byla Nižboru přiznána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši jednoho milionu korun. Oficiální otevření lávky by mělo proběhnout za tři týdny. „Letošní deštivé počasí opravám moc nepřálo a práce docela zdržovalo. Nicméně bychom měli lávku dostat k užívání už někdy v polovině září,“ dodala starostka.