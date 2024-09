Meteorologové varují před extrémními srážkami a silným větrem, které by měly zasáhnout i střední Čechy. Nejvíce ohrožené oblasti jsou Sázava a střední tok Labe, zatímco Berounka a další regiony by měly zůstat relativně klidné.

Počasí s extrémními srážkami a vichrem, před kterým varují meteorologové, by na žádné místo ve středních Čechách nemělo v příštích dnech přinést velkou vodu horší než na úrovni druhého stupně povodňové aktivity. Po zasedání povodňové komise Středočeského kraje o tom ve čtvrtek 12. září informovala hejtmanka Petra Pecková (STAN). Podle nových předpovědí to platí i pro Poděbradsko, kde středeční predikce počítaly se třetím stupněm.

Přehrady Vltavské kaskády intenzivně upouštějí vodu, aby mohly zachytit očekávané přívaly – od posledního vodního díla ve Vraném nad Vltavou teče na Prahu už 210 metrů krychlových za sekundu. Podle předpokladů by však „nejhorší“ situace v rámci kraje měla nastat na Sázavě a na středním toku Labe.

Klidně by se naopak měla chovat Berounka s dosažením pouze prvního povodňového stupně. Nejméně zasaženy extrémním počasím by v rámci kraje měly být Rakovnicko, Kladensko a Slánsko. I v těchto regionech se počítá nanejvýš s prvním povodňovým stupněm.

Hejtmanka připomněla, že všichni správci povodí dělají maximum pro to, aby situaci zvládli ještě předtím, než přijde kulminace.

„Upouštějí vodu tam, kde je to možné; zatím to dělají v souladu s manipulačními řády,“ konstatovala Pecková. S dodatkem, že z nádrže Švihov na Želivce se zatím upouštět nebude – je to zásobárna pitné vody pro části Prahy, středních a jižních Čech i Vysočiny a je důležité, aby kvalita vody byla zachována.

I když jsou slova hejtmanky o povodňovém nebezpečí nadějná, pořád patří podle meteorologů střední Čechy ohledně srážek mezi oblasti s vysokým rizikem a stupněm nebezpečí. „Situaci v pátek dopoledne upřesníme," uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X.