V krajském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 zastupitelů. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má nyní od ANO i STAN.

Hejtmanské křeslo STAN podle Peckové Spolu nenabídli. „V tom máme od počátku jasno. Já myslím, že od voličů máme opravdu velmi významný mandát," uvedla. Už v sobotu večer poznamenala, že ona sama získala o 11.000 preferenčních hlasů víc než lídr Spolu. K nové nabídce vůči Spolu se dnes nechtěla blíže vyjadřovat. Na dotaz ČTK, zda se týká počtu křesel v radě, uvedla, že jde o zastoupení v radě, nikoliv o post hejtmana.

„Nechtěla bych to víc konkretizovat. Myslím si, že ta nabídka je zajímavá, je to maximum, co jsme byli teď schopni a ochotni dát, a musejí to nejdřív probrat všechny jednotlivé strany a musí si říct, zda je to pro ně akceptovatelné," uvedla Pecková.

Další schůzka Spolu a STAN bude příští pondělí, podle Peckové je to na základě požadavku Spolu. Koalice musí podle ní nabídky, které obdržela nejen od STAN, ale i od ANO, nejdříve probrat. „Do příštího týdne do pondělí to vypadá, že se zatím ještě nedozvíme, v jakých rukou bude Středočeský kraj. Jednotlivé strany mají své orgány a jejich zasedání až koncem tohoto týdne," dodala Pecková.