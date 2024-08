Pocítí to jak návštěvníci, kteří se na hejtmanství vypraví osobně, tak uživatelé, kteří by se o krajské dění chtěli zajímat na dálku. Střední Čechy se dočasně posunou zhruba o generaci zpět, do dob předinternetových – přičemž nebude fungovat nic z toho, co si ti starší rychle zvykli vnímat jako samozřejmost, a mladým dejme tomu kolem pětadvaceti málem ani nepřijde na mysl, že snad věci mohly někdy fungovat jinak.

Jestliže se krajský úřad zcela odstřihne od veřejné internetové sítě, znamená to i nemožnost používat platební terminál v jeho pokladně. Ta tedy bude ve čtvrtek přijímat pouze platby v hotovosti. Bankomaty nejblíže sídlu úřadu ve Zborovské ulici na Smíchově by Deník za této situace hledal na Arbesově náměstí, ve Štefánikově ulici a na Andělu. Na úřadě nebude ve čtvrtek možné využít ani služby CzechPoint nebo třeba ověřování elektronických podpisů.

K dispozici však nebudou ani jakékoli další systémy využívající internetové připojení. Fungovat tak nebudou stránky středočeského portálu ani další krajské weby jako dopravní portál, portál krizového řízení, platební portál, prezentace Bezpečný Středočeský kraj a další. A platí to i pro nemožnost transakcí v rámci elektronického bankovnictví.

Všechny výpadky jsou plánované a záměrné v rámci bezpečnostního testu, který má ověřit, jak krajský úřad dokáže fungovat bez internetu, vysvětluje jeho architekt kybernetické bezpečnosti Petr Staněk.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Architekt kyberbezpečnosti Krajského úřadu Středočeského kraje Petr Staněk a vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje Roman Sviták (zleva).

„Odpojíme úřad od internetu a vyzkoušíme si takzvaný ostrovní režim centrálního místa služeb komunikační infrastruktury veřejné správy,“ upřesnil Staněk. Jde o bezpečnostní opatření, kdy informační systémy veřejné správy mohou za určitých typů krizových situací přerušit spojení s „vnějším světem“ internetového ekosystému, od kterého se zcela odstřihnou – a díky přiřazení konkrétních IP komunikují pouze mezi sebou navzájem: v rámci systému Centrálního místa služeb.

Shodou okolností dojde k testovacímu odpojení elektronických systémů využívaných každodenně úředníky i veřejností pouhý den poté, co středočeští Piráti ve středu 28. srpna pořádají v Praze setkání u kulatého stolu na téma Transparentnost a digitalizace Středočeského kraje. Mimo jiné ve spolupráci s Michalem Bláhou z neziskovky Hlídač státu představí veřejnou databázi shrnující všechny poskytnuté dotace kraje – přičemž zdůrazňují, že takové možnosti kontroly přes internet zatím nemají občané v žádném jiném kraji.