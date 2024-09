Česká pirátská strana nedostala dostatečnou podporu – a po jednom volebním období v krajském zastupitelstvu končí. Její kandidátka na hejtmanku Lucie Cirkva Chocholová tak v pondělí vyrazí normálně do práce. Po delší době – v posledních letech působila jako uvolněná předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Po víkendu se vrací do svého původního zaměstnání – je edukátorkou v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích – a už od kolegů ví, že hned v pondělí 23. září bude provádět objednanou školní skupinu. „Už se moc těším, až budu opět učit, jaký význam pro historii Kladenska měla těžba uhlí,“ poznamenala.

„Výsledek je pro nás velké zklamání,“ řekla Cirkva Chocholová Deníku. „Bohužel došlo k tomu, co některé strany avizovaly – že se z toho stalo jakési hlasování o vládě,“ konstatovala. „Ve Středočeském kraji budeme pokračovat v práci – a předsednictvo strany požádalo celostátní fórum o vyjádření podpory, což by mělo být známo do dvou týdnů,“ řekla dále. Piráti totiž propadli v celorepublikovém měřítku.

Vyhrálo ANO. Co to znamená?

Středočeské vítězství získalo ANO se ziskem třetiny odevzdaných hlasů; má 25 zastupitelů. Lídr Tomáš Helebrant míní, že se mimo jiné projevilo, jak politici ANO vyjíždějí za lidmi do regionů – pravidelně, nejen v rámci předvolební kampaně – a tak dobře znají jejich starosti a trápení. „Lidé si pamatují, jak se jim vedlo, když jsme byli u vlády – a srovnají si to s tím, jak se jim vede teď,“ řekl Deníku.

Druhé místo patří STAN nynější hejtmanky Petry Peckové, jež ve středních Čechách získalo více než čtvrtinu odevzdaných hlasů: bezmála 27 procent; má 20 zastupitelů.

„To je skvělý výsledek; lepší než před čtyřmi lety,“ řekla Deníku Pecková. S tím, že výsledek převýšil nejen předvolební průzkumy (12 procent), ale i odhadovaný potenciál (22 procent). Deníku prozradila, že byl i lepší než odhady straníků. „Mám radost i z podpory, kterou jsem získala já,“ upozornila na kroužkování preferenčních hlasů. „Dostala jsem jich víc než první místopředseda ANO Karel Havlíček,“ raduje se.

Koalice SPOLU, zahrnující ODS, KDU-ČSL a TOP 09, bere ve středních Čechách pomyslný bronz se ziskem zhruba šestiny odevzdaných hlasů, což vyneslo 13 mandátů. Předseda ODS Petr Fiala podotkl, že celkový výsledek nelze považovat za úspěch, avšak není ani jednoznačným neúspěchem. Nad pětiprocentní hranici se ještě v kraji dostala uskupení SPD, Trikolora a PRO (4 mandáty) a STAČILO! (3 posty zastupitelů). S ním se po pauze jednoho volebního období vracejí do zastupitelstva komunisté.

Jednání o koalici začínají hned

Jak Pecková (STAN), tak Helebrant (ANO) Deníku řekli, že jednat o vzniku středočeské koalice chtějí začít už v sobotu večer. Jejich vzájemná spolupráce však není pravděpodobná; Pecková ji výslovně vylučuje. Hledají se tedy další partneři. V roli bohaté nevěsty, o jejíž přízeň se nyní ucházejí oba hlavní hráči, je koalice SPOLU. Zdá se, že blíže k dohodě má se stranou Peckové.

Středočeský lídr SPOLU a kandidát na hejtmana Jan Skopeček, nynější místopředseda Poslanecké sněmovny, nicméně při zahájení horké fáze kampaně Deníku zdůraznil, že chce dosáhnout takového výsledku, aby byl tím, kdo partnery oslovuje k jednání – a nikoli tím, kdo je oslovován. Je tedy otázkou, do jaké míry bude do dalších jednání zasahovat. Osobně od něj se to Deník v sobotu nedozvěděl. Naopak celostátní osobnost se ozvala za ANO. Místopředseda hnutí Karel Havlíček, nově zvolený i středočeským zastupitelem, už se nechal slyšet, že ANO chce ve Středočeském kraji jednat o koalici právě se SPOLU – či jeho jednotlivými stranami: ODS, KDU-ČSL a TOP 09.