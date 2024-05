„Na žádosti o návratnou finanční výpomoc bude vyčleněno 20 milionů Kč, přičemž maximální výše žádosti činí 4 miliony korun. Malé obce do 3 000 obyvatel budou moci žádat od 1. července 2024 do 13. prosince 2024 prostřednictvím aplikace eDotace, a to na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.