Současné opravy se týkají střechy včetně krovů, která je ve špatném stavu. „Hlavní dřevěné části jsou do hloubky napadeny dřevokazným hmyzem a lokálně i dřevokaznou houbou. Na tomto stavu se do jisté míry podepsala i stará, popraskaná prejzová krytina, kterou do půdních prostor zatékala voda,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Soukupová.